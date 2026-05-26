Внаслідок російського удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Слов’янську спалахнула пожежа. Загиблих та поранених серед вогнеборців не було, службова техніка не постраждала.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Через влучання в господарську споруду на території підрозділу виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено гаражні бокси, покрівлю та вибито вікна”, — пишуть у ДСНС.
Там додали, що пожежу вже вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, увечері 22 травня російські війська атакували селище Олександрівка Краматорського району. Під удар потрапила місцева пожежно-рятувальна частина ДСНС — у будівлі спалахнула пожежа, також пошкоджень зазнала спецтехніка. Серед особового складу постраждалих немає.