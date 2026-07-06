Росіяни вдарили по рятувальниках у Новодонецькому 6 липня: що відомо

Наслідки російської атаки на рятувальників у Новодонецькому. Фото: ДСНС Донеччини

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6 липня війська країни-агресорки вдарили по пожежному автомобілю у Новодонецькому. Рятувальники їхали гасити займання, однак потрапили під атаку FPV-дрона. Серед них ніхто не постраждав.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.

За його даними, о першій половині дня російські війська атакували FPV-дроном пожежну автівку. Вона їхала гасити займання у Новодонецькому.

Внаслідок обстрілу ніхто з особового складу рятувальників не постраждав, однак окупанти пошкодили автівку — удар припав у задній відсік транспорту.

“Російські війська вкотре цілеспрямовано атакують рятувальників, які щодня, ризикуючи власним життям, допомагають людям і ліквідовують наслідки ворожих ударів”, — додали у ДСНС України.

Нагадаємо, 6 липня війська країни-агресорки атакували Краматорськ авіабомбою. Внаслідок удару дістали поранень троє працівників компанії “ДТЕК” — їх доставили до лікарні.