Підтримати
RU
Підтримати

У Краматорську росіяни вдарили по працівниках ДТЕК: є постраждалі

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

6 липня війська країни-агресорки атакували Краматорськ авіабомбою. Внаслідок удару дістали поранень троє працівників компанії “ДТЕК” — їх доставили до лікарні. 

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, зранку 6 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. За попередньою інформацією, окупанти використали авіабомбу “ФАБ-250” із керованим модулем.

Атака припала на відкриту ділянку місцевості, неподалік від якої виконували роботи працівники “ДТЕК Донецькі електромережі” — троє людей дістали поранення. Наразі їм надають медичну допомогу в лікарні.

“Удари по аварійних бригадах, комунальниках та інших працівниках, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст, на жаль, стали звичною тактикою російських окупантів. Проте це ніколи не стане нормою. Кожен такий удар є черговим свідченням цілеспрямованого терору проти цивільного населення”, — написали у Краматорській ВА.

Нагадаємо, протягом 5 липня російські війська завдали 1 100 ударів по підконтрольній частині Донецької області. Попередньо, ці атаки по лінії фронту та житлових кварталах регіону не призвели до загибелі цивільних мешканців, однак восьмеро людей зазнали поранень, серед них — діти.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...