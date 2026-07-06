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У Краматорську, Дружківці, Слов’янську та Андріївці були поранені: як минуло 5 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом 5 липня російські війська завдали 1 100 ударів по підконтрольній частині Донецької області, повідомляють в обласному управлінні поліції. Попередньо, ці атаки по лінії фронту та житлових кварталах регіону не призвели до загибелі цивільних мешканців, однак восьмеро людей зазнали поранень, серед них — діти.

У Краматорську поранені двоє дітей

Поліція фіксувала влучання 5 липня у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Біленьке, Василівська Пустош і Красноторка, селах Андріївка та Катеринівка.

По Краматорську загарбники били трьома 250-кілограмовими авіабомбами та чотирма дронами — поранені четверо цивільних, зокрема двоє неповнолітніх 2011 року народження. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, ще сім — приватних, медичний заклад, заклад освіти, кафе, АЗС та п’ять цивільних авто.

Ще п’ять авіабомб вагою по 250 кілограмів росіяни спрямували на Дружківку, по місту також влучив FPV-дрон. Там поранені двоє цивільних, пошкоджені п’ять багатоквартирних та шість приватних будинків, а також авто.

По Слов’янську били з артилерії — поранень зазнала одна людина, постраждали дев’ять приватних будинків та три автівки.

Після влучання FPV-дрона одна людина зазнала поранень в Андріївці.

На Васильківську Пустош війська країни-агресорки скинули три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені чотири приватні будинки. Через атаки з безпілотників у Біленькому постраждали дві оселі та автомобіль, а у Красноторці — два цивільні авто.

Руйнувань на Донеччині за добу зазнали 62 цивільні об’єкти, повідомляє поліція. З них 44 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання від ранку 5 липня по ранок 6 липня фіксували у Новодонецькому та Петрівці Другій. Там пошкоджені двоповерхівка та приватний будинок відповідно.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 5 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Руйнування у Краматорську після російської атаки, внаслідок якої поранені четверо цивільних, серед них діти
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського обстрілу Краматорська 5 липня 2026 року, пошкоджені будинки та цивільна інфраструктура
Наслідки російських атак у Донецькій області 5 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

ЗСУ зупинили 30 атак на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Ставків та Діброви, а також у напрямку Греківки та Новоселівки. Спроби вклинитися в оборону ЗСУ відбили;
  • на Слов’янському напрямку російські військові провели 33 штурмові дії. Вони намагалися просунутися у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;
  • на Краматорському напрямку минулої доби російські сили штурмових дій не проводили;
  • у районах Русиного Яру, Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямку Олександро-Шультиного й Степанівки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак;
  • найбільшу кількість штурмових дій відзначали на Покровському напрямку, де військовослужбовці ЗСУ зупинили 30 атак. Армійці країни-агресорки діяли поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямку Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста: на ранок відомо про загибель 11, а також про поранення 46 мешканців столиці. Серед постраждалих — діти.

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