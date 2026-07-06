Наслідки російських атак у Донецькій області 5 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 5 липня російські війська завдали 1 100 ударів по підконтрольній частині Донецької області, повідомляють в обласному управлінні поліції. Попередньо, ці атаки по лінії фронту та житлових кварталах регіону не призвели до загибелі цивільних мешканців, однак восьмеро людей зазнали поранень, серед них — діти.

У Краматорську поранені двоє дітей

Поліція фіксувала влучання 5 липня у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Біленьке, Василівська Пустош і Красноторка, селах Андріївка та Катеринівка.

По Краматорську загарбники били трьома 250-кілограмовими авіабомбами та чотирма дронами — поранені четверо цивільних, зокрема двоє неповнолітніх 2011 року народження. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, ще сім — приватних, медичний заклад, заклад освіти, кафе, АЗС та п’ять цивільних авто.

Ще п’ять авіабомб вагою по 250 кілограмів росіяни спрямували на Дружківку, по місту також влучив FPV-дрон. Там поранені двоє цивільних, пошкоджені п’ять багатоквартирних та шість приватних будинків, а також авто.

По Слов’янську били з артилерії — поранень зазнала одна людина, постраждали дев’ять приватних будинків та три автівки.

Після влучання FPV-дрона одна людина зазнала поранень в Андріївці.

На Васильківську Пустош війська країни-агресорки скинули три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені чотири приватні будинки. Через атаки з безпілотників у Біленькому постраждали дві оселі та автомобіль, а у Красноторці — два цивільні авто.

Руйнувань на Донеччині за добу зазнали 62 цивільні об’єкти, повідомляє поліція. З них 44 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання від ранку 5 липня по ранок 6 липня фіксували у Новодонецькому та Петрівці Другій. Там пошкоджені двоповерхівка та приватний будинок відповідно.

ЗСУ зупинили 30 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Ставків та Діброви, а також у напрямку Греківки та Новоселівки. Спроби вклинитися в оборону ЗСУ відбили;

на Слов’янському напрямку російські військові провели 33 штурмові дії. Вони намагалися просунутися у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку минулої доби російські сили штурмових дій не проводили;

у районах Русиного Яру, Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямку Олександро-Шультиного й Степанівки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак;

найбільшу кількість штурмових дій відзначали на Покровському напрямку , де військовослужбовці ЗСУ зупинили 30 атак. Армійці країни-агресорки діяли поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямку Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста: на ранок відомо про загибель 11, а також про поранення 46 мешканців столиці. Серед постраждалих — діти.