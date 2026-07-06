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Протягом 5 липня російські війська завдали 1 100 ударів по підконтрольній частині Донецької області, повідомляють в обласному управлінні поліції. Попередньо, ці атаки по лінії фронту та житлових кварталах регіону не призвели до загибелі цивільних мешканців, однак восьмеро людей зазнали поранень, серед них — діти.
Поліція фіксувала влучання 5 липня у містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Біленьке, Василівська Пустош і Красноторка, селах Андріївка та Катеринівка.
По Краматорську загарбники били трьома 250-кілограмовими авіабомбами та чотирма дронами — поранені четверо цивільних, зокрема двоє неповнолітніх 2011 року народження. Пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, ще сім — приватних, медичний заклад, заклад освіти, кафе, АЗС та п’ять цивільних авто.
Ще п’ять авіабомб вагою по 250 кілограмів росіяни спрямували на Дружківку, по місту також влучив FPV-дрон. Там поранені двоє цивільних, пошкоджені п’ять багатоквартирних та шість приватних будинків, а також авто.
По Слов’янську били з артилерії — поранень зазнала одна людина, постраждали дев’ять приватних будинків та три автівки.
Після влучання FPV-дрона одна людина зазнала поранень в Андріївці.
На Васильківську Пустош війська країни-агресорки скинули три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені чотири приватні будинки. Через атаки з безпілотників у Біленькому постраждали дві оселі та автомобіль, а у Красноторці — два цивільні авто.
Руйнувань на Донеччині за добу зазнали 62 цивільні об’єкти, повідомляє поліція. З них 44 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання від ранку 5 липня по ранок 6 липня фіксували у Новодонецькому та Петрівці Другій. Там пошкоджені двоповерхівка та приватний будинок відповідно.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня війська країни-агресорки вдруге за місяць завдали масованого удару по Києву. Під вогнем опинилася житлова забудова у щонайменше у чотирьох районах міста: на ранок відомо про загибель 11, а також про поранення 46 мешканців столиці. Серед постраждалих — діти.