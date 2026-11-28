Наслідки удару по Слов’янську, 28 листопада 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Уночі та вранці в суботу, 28 листопада, російські військові атакували прифронтовий Слов’янськ. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Уночі російські військові скинули авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор міста. Зруйновані три оселі, ще щонайменше 20 приватних будинків пошкоджені.

Зранку окупанти атакували центральну частину Слов’янська. Близько 10:00 у місті знову пролунали вибухи. Обставини цих ударів наразі з’ясовують.

Інформації про загиблих і поранених внаслідок атак поки немає.

Нагадаємо, 27 листопада внаслідок ударів дронів по Слов’янську загинули троє людей, ще троє дістали поранень. Крім того, з-під завалів п’ятиповерхівки, зруйнованої 22 листопада, деблокували тіло 47-річної жінки.