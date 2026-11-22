Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
22 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Унаслідок авіаудару повністю зруйнована багатоповерхівка. Попередньо, є загиблі. Остаточні наслідки зʼясовують.
Про це повідомили у Словʼянській міській військовій адміністрації.
За їхніми даними, російські війська вчергове атакували Словʼянськ авіабомбою — близько 15 години. Окупанти поцілили по пʼятиповерховому будинку: він зруйнований повністю.
Станом на 17:30 відомо, що внаслідок обстрілу є загиблі. Остаточну кількість жертв продовжують встановлювати.
Нагадаємо, раніше поліція Донецької області повідомляла про пʼятьох поранених внаслідок атаки на Словʼянськ 21 листопада.