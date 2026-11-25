Наслідки російського удару по Словʼянську 25 листопада 2026 року. Фото: Вадим Лях

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25 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ авіабомбою. Через удар зазнали поранень двоє людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, під ранок 25 листопада війська країни агресорки атакували авіабомбою “ФАБ-500” центральну частину Словʼянська. Окупанти пошкодили 24 приватних і 1 багатоповерховий будинки, а ще автівку.

Унаслідок атаки зазнали поранень двоє людей — подружжя 68 та 73 років. Обидва отримали медичну допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 24 листопада війська країни-агресорки били по Краматорську. Через цю атаку загинув рятувальник Руслан Пригодський: у момент атаки чоловік був не на службі.