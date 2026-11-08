Росіяни вдарили по Словʼянську 8 листопада: є поранений

Словʼянськ на мапі. Фото: DeepState

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8 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Внаслідок удару безпілотником зазнав поранень місцевий житель.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, об 11:15 війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Окупанти поцілили FPV-дроном по території приватного домоволодіння. Внаслідок удару дістав поранень 60-річний місцевий житель.

У чоловіка діагностували вибухову травму й закритий перелом.

Оскільки жертвою атаки став цивільний, у прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, понад 1,5 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 7 листопада. Через ці атаки загинули пʼятеро людей, ще стільки ж — зазнали поранень. Жертвами окупантів були жителі Краматорська, Дружківки, Біленького та Словʼянська.