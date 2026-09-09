Росіяни вдарили по Словʼянську та Краматорську 9 вересня: є жертви

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 9 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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9 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ та Краматорськ — по містах били авіабомбами. Внаслідок цих обстрілів загинула людина, ще девʼятеро дістали поранень. Також окупанти понівечили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили очільник Словʼянської МВА Вадим Лях та прокуратура Донецької області.

Російські війська атакували Словʼянськ близько 11:30 — поцілили в приватному секторі. Через цей обстріл загинув 45-річний чоловік, ще одна жінка дістала поранень.

Також загарбники знищили будинок, а три — пошкодили.

Окрім цього, за даними прокуратури, о 10:17 російські війська завдали ударів по Краматорську. Загарбники били пʼятьса авіабомбами “ФАБ-250” з УМПК. Внаслідок обстрілу зазнали поранень троє жінок віком 59, 70 й 74 роки та 72-річний чоловік.

Потерпілим надають медичну допомогу. У місті фіксують руйнування 27 приватних домоволодінь та автівки.

Оновлено: росіяни атакували Краматорську громаду п’ятьма авіабомбами. У Біленькому зазнали поранень 8 людей, уточнив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Загалом окупанти пошкодили 27 приватних будинків, адмінбудівлю й автівку. У Краматорську обстріляна промзона.

Оновлено: у прокуратурі уточнили, що вже відомо про девʼятьох поранених цивільних віком від 49 до 80 років. У них — мінно-вибухові травми й різані рани.

Нагадаємо, за добу 8 вересня поліція зафіксувала 973 російські удари по Донецькій області, для атак загарбники застосовували авіабомби, РСЗВ та дрони. Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури регіону, однак, попередньо, серед цивільних ніхто не загинув і не зазнав поранень.