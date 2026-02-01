Росіяни вдарили по службовому автобусу на Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки на автобус в Павлоградському районі, 1 лютого 2026 року. Фото: ДСНС

1 лютого російські війська атакували дроном службовий автобус на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є поранені та загиблі. Остаточні наслідки наразі з’ясовують.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За його даними, 1 лютого війська країни-агресорки поцілили БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі.

За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Остаточні наслідки нині з’ясовують.

Оновлено: росіяни атакували автобус з шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині, уточнили у компанії. Внаслідок обстрілу загинули 15 людей, семеро дістали поранень.

“Епіцентром атаки став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих”, — пишуть у компанії.

Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки атакували пасажирський потяг на Харківщині “Чоп – Харків – Барвінкове”. Серед цивільних також були поранені та загиблі.