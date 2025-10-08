Росіяни вдарили по Святогірську 8 жовтня: що відомо

Підтримайте Вільне Радіо
Сьогодні, 8 жовтня, війська країни-агресорки атакували Святогірськ. Попередньо, внаслідок удару є поранені.
Інформацію про обстріл Вільному Радіо підтвердив очільник МВА Володимир Рибалкін.
За його словами, остаточні наслідки атаки з’ясовують. Тим часом журналісти “Суспільне. Донбас” повідомляли з місця, що загарбники атакували місто близько 11:30 — цілили по району приватних будинків, а також по ринку, який не працював.
На місці є люди із контузіями, їм знадобилася медична допомога.
Нагадаємо, 2 186 ударів із різних видів зброї по території Донецької області зафіксували поліцейські протягом доби, 7 жовтня. Під вогнем, зокрема, опинилися 14 населених пунктів регіону, через що серед цивільних є загиблі та поранені.