Росіяни вдарили по Святогірську 8 жовтня: що відомо

Наслідки російської атаки на Святогірськ, 8 жовтня 2025-го. Фото: "Суспільне. Донбас"

Сьогодні, 8 жовтня, війська країни-агресорки атакували Святогірськ. Попередньо, внаслідок удару є поранені.

Інформацію про обстріл Вільному Радіо підтвердив очільник МВА Володимир Рибалкін.

За його словами, остаточні наслідки атаки з’ясовують. Тим часом журналісти “Суспільне. Донбас” повідомляли з місця, що загарбники атакували місто близько 11:30 — цілили по району приватних будинків, а також по ринку, який не працював.

На місці є люди із контузіями, їм знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, 2 186 ударів із різних видів зброї по території Донецької області зафіксували поліцейські протягом доби, 7 жовтня. Під вогнем, зокрема, опинилися 14 населених пунктів регіону, через що серед цивільних є загиблі та поранені.