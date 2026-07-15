Наслідки російської атаки на Ясну Поляну 15 липня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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15 липня війська країни-агресорки атакували Ясну Поляну в Краматорській громаді. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі, однак остаточну кількість жертв продовжують встановлювати. На місці працюють відповідальні служби.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, війська країни-агресорки атакували Ясну Поляну у середині дня. Остаточну кількість жертв обстрілу встановлюють, однак нині відомо про двох загиблих та трьох поранених цивільних.

На місці працюють усі відповідальні служби.

“Окупант методично тероризує громаду, вбиває мирних людей і намагається перетворити кожен звичайний день на трагедію. Росіяни свідомо обирають цивільних своїми мішенями”, — написав голова ОВА.

Оновлено: окупанти поцілили по приватному сектору селища о 15:05, уточнили у прокуратурі Донецької області.

Унаслідок атаки загинуло двоє цивільних. Також дістали поранення двоє жінок віком 31 і 47 років та 19-річний хлопець.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюють.

Нагадаємо, зранку 15 липня російські загарбники завдали удару FPV-дроном по прифронтовому Краматорську. Безпілотник влучив у автомобіль, у якому перебували люди: вони зазнали поранень.