Наслідки удару по Краматорську 15 липня. Фото: Вадим Філашкін

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Зранку 15 липня російські загарбники завдали удару FPV-дроном по прифронтовому Краматорську. Безпілотник влучив у автомобіль, у якому перебували люди: вони зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загалом внаслідок удару поранені п’ятеро людей віком від 42 до 60 років. Також у місті фіксують нові руйнування: пошкоджені два авто та крамниця.

Оновлено: у поліції уточнили, що у Краматорську внаслідок вибуху поранені шестеро цивільних: двоє чоловіків 55 і 69 років і чотири жінки віком 42, 50, 53, 60 років. У них діагностують мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки.

“Це цілеспрямоване полювання на місцевих жителів. Так воюють росіяни — підло, свідомо й винятково проти тих, хто не може дати їй відсіч”, — заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нагадаємо, напередодні, ввечері 14 липня, під час виконання службових завдань офіцери-рятувальники потрапили під атаку дроном у Краматорську — безпілотник влучив по легковому авто вогнеборців. Журналісти Вільного Радіо розповідали в окремому матеріалі, що відомо про наслідки тієї атаки.