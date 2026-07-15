Наслідки атаки по авто ДСНС у Краматорську, 14 липня. Фото: ДСНС Донеччини

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Під час виконання службових завдань офіцери-рятувальники потрапили під атаку дроном у Краматорську — безпілотник влучив по легковому авто вогнеборців. Інцидент стався ввечері 14 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Донецькій області.

“Внаслідок атаки загорівся службовий транспортний засіб. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу первинними засобами пожежогасіння”, — заявили в ДСНС.

У коментарі для Вільного Радіо речник Головного управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін уточнив, що в авто перебували двоє рятувальників, вони не постраждали.

“Наші встигли вистрибнути з машини, все нормально. Він [дрон] на підльоті був, хлопці вчасно зреагували та вистрибнули з автомобіля”, — зазначив речник.

У ДСНС уточнили, що атака була навмисною, а також що російські військові вже неодноразово атакували рятувальників на Донеччині.

“Російські окупанти вкотре цинічно б’ють по тих, хто приходить на допомогу людям. Офіцери-рятувальники — це фахівці, які щодня працюють із мешканцями громад, евакуюють населення з небезпечних територій, а також допомагають громадам бути готовими до надзвичайних ситуацій”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, під час робочого виїзду по Краматорську рятувальники ДСНС потрапили під інший удар росіян. FPV-дрон окупантів удар по машині вогнеборців.