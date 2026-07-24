Наслідки повторного російського авіаудару по Словʼянську 24 липня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

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24 липня 2026 року війська країни-агресорки вже двічі атакували Словʼянськ з авіації. У результаті повторної атаки поранення дістали 16 людей, зокрема 15-річний підліток.

Про наслідки атаки і кількість поранених повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Оновлено 18:43: Кількість постраждалих внаслідок повторного авіаудару по Словʼянську зросла до 16. За даними правоохоронців, у місті частково зруйновані й пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. У результаті вибухів і пожеж, що виникли через влучання, пошкоджений автотранспорт.



Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Наслідки повторного російського авіаудару по Словʼянську 24 липня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки повторного російського авіаудару по Словʼянську 24 липня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

Станом на 18:18 було відомо, що окупанти вдарили по центральній частині Словʼянська КАБами о 16:15. Про це о 17:20 повідомив начальник Словʼянській міської військової адміністрації Вадим Лях. За його даними, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей, зокрема підліток 2011 року народження.

Утім, уже о 18:00 голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що через вечірню атаку на місто поранення дістали 12 людей.

Нагадаємо, це вже друга атака на Словʼянськ протягом доби. Вперше росіяни вдарили по місту вранці. Тоді внаслідок влучань двох авіабомб загинули пʼятеро людей і ще девʼятеро дістали поранень.