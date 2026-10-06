Росіяни 5 жовтня вночі били по машинах “швидкої” та багатоповерхівці в Краматорську: є загибла та поранені

Наслідки нічних атак по Краматорську 5 жовтня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вночі 5 жовтня в Краматорську FPV-дрони атакували автівки екстреної медичної допомоги та житлову багатоповерхівку. Внаслідок цих атак обірвалося життя 49-річної містянки, ще четверо цивільних, зокрема медичні працівники, зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Атака по “швидких” відбулася між 22:00 та 22:25: тоді російська армія двічі вдарила FPV-дронами по авто, які були припарковані на одній із вулиць міста. Після першого влучання дрона троє співробітників установи намагалися врятувати техніку, але зазнали поранень через повторний удар.

“У чоловіків діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення тулуба, кінцівок, опіки й контузії. Постраждалим надано кваліфіковану допомогу. Пошкоджено три автомобілі швидкої медичної допомоги”, — уточнили у Донецькій обласній прокуратурі.

Ще один дрон влучив по багатоквартирному будинку о 22:10. Там загинула 49-річна жінка, а 68-річна мешканка дістала перелом стопи, осколкові поранення тулуба й кінцівок та контузію.

“За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)”, — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, напередодні російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка.