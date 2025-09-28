Наслідки російських атак у Києві 28 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

У ніч на 28 вересня російські війська били по Києву дронами та ракетами. Внаслідок цих атак попередньо відомо про 13 поранених та 4 загиблих. Серед жертв окупантів — дитина.

Російська атака на Київ 28 вересня: які наслідки

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, станом на 9:51 кількість постраждалих зросла до 13. З них четверо перебувають в лікарнях, а восьмеро отримують допомогу амбулаторно. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

Також наразі відомо про чотирьох загиблих у столиці. Серед них — 12-річна дівчинка, чиє тіло деблокували у Солом’янському району.

У КМВА повідомляли, що у Дарницькому районі уламки дронів впали на припарковані авто та на проїжджу частину. У Святошинському — уламки БпЛА впали на двоповерхову нежитлову будівлю, внаслідок чого постраждала 1 людина.

У Солом’янському районі через атаку частково зруйнована п’ятиповерхівка. Там виникла пожежа, одна людина зазнала поранення. На інших локаціях зафіксували пошкодження нежитлової будівлі та падіння уламків на територію приватного домоволодіння. Також у ДСНС писали, що росіяни пошкодили Інститут кардіології — там загинули двоє людей.

У Голосіївському районі уламки дронів впали на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих. У Дніпровському — фіксували падіння уламків БпЛА на припарковані авто.

За інформацією президента Володимира Зеленського, загалом масована російська атака на Україну тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема “кинджали” та “шахеди”.

Нагадаємо, 26 вересня під обстріли російської армії потрапили десять жителів Донеччини. Один із постраждалих не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту.