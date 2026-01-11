Росіяни вперше атакували Україну новим безпілотником “Герань-5” на початку 2026-го: що відомо про дрон

"Герань-5". Фото: ГУР

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські війська вперше застосували новий ударний безпілотник “Герань-5”.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Там розповіли, що безпілотник завдовжки близько 6 метрів має розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки “Герань”, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії. Зокрема, реактивний двигун Telefly аналогічний до того, що застосовується в БпЛА “Герань-3”, проте з більшою тягою. Маса бойової частини становить близько 90 кілограмів, заявлена дальність ураження — близько 1000 кілометрів.

Зі слів розвідників, цей БпЛА має суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar. Росіяни опрацьовують варіанти застосування цього дрона з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, для збільшення дальності та здешевлення використання.

Окремо, уточнили в ГУР, окупанти розглядають можливість оснащення апарата ракетами класу “повітря — повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Нагадаємо, у північній частині Покровська на Донеччині українські військові зупинили спробу штурму з боку армії Росії. Понад 20 російських піхотинців намагалися приховано просунутися до позицій Сил оборони, однак атаку вдалося відбити ще на підступах.