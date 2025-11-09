Добропільський відтинок на мапі. Фото: DeepState

Не менш як 12,8 тисячі військових втратила російська армія від початку стабілізаційної операції на Добропільському напрямку. Нині це одна з найскладніших ділянок фронту.

Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ “Азов”.

Там розповіли, що війська країни-агресорки постійно намагаються проводити масовані механізовані штурми українських позицій. Окупанти використовують до 50 одиниць техніки одночасно.

Серед іншого, загарбники продовжують використовувати тактику малих піхотних груп. Тим часом Сили оборони ведуть пошукові дії, виявляють та нищать живу силу Росії — аби не допустити накопичення й задля захисту логістичних маршрутів.

На листопад 2025-го загальні бойові втрати російської армії в смузі оборони корпусу за чотири місяці Добропільської операції становлять:

безповоротні — 7 760 окупантів;

санітарні — 5 107 окупантів;

взяті в полон — 134 військових.

Також українські сили нищать техніку армії країни-агресорки:

60 танків;

171 бойових броньованих машин;

267 гармат;

1 377 одиниць автомобільної та мототехніки;

2325 БПЛА різних типів.

“Попри безперервний тиск ворога підрозділи Національної гвардії України тримають позиції, вдосконалюють тактику, впроваджують нові технології та ефективно використовують здобуті навички й бойовий досвід”, — написали у 1-му корпусі НГУ “Азов”.

Нагадаємо, у 1-му корпусі “Азов” розповіли американським журналістам, як українські сили зупинили окупантів під час прориву під Добропіллям. Там кажуть, що ситуацію “була вже критичною”, коли підрозділ зайшов на напрямок. Загалом на відтинку воювали 40 тисяч оборонців проти 100 тисяч росіян.