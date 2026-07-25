Зруйнований будинок у Лимані, липень 2026 року. Фото: Telegram/Донбасс|Фронт|Обстановка

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Станом на кінець липня 2026 року російська армія хоч і не полишає спроб захопити Лиман, але втратила надію пробитися напряму та закріпитися у міській забудові. Тому окупанти намагаються обійти місто з півдня та захопити території на фланзі міста, щоб оточити його.

Про ситуацію на Лиманському напрямку розповів в ефірі “Суспільне Студія” речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

“Там активні спроби росіян просуватися по всіх напрямках, але єдине, що, мені здається, вони втратили надію пробитися безпосередньо в Лимані. Хоча спроб не полишають зафіксуватися на його східній околиці. Зараз вони більше активності проводять південніше”, — говорить Віктор Трегубов.

За його словами, Лиманський напрямок залишається однією з найбільш активних ділянок фронту, але українські захисники не допускають просування російських загарбників.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розбиралися, яка у липні 2026 року ситуація у Часовому Ярі. Вже протягом трьох років триває оборона міста від навали російських окупантів. Водночас існує паралельна російська реальність, де відзвітували про захоплення міста ще майже рік тому.