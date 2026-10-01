Росіяни втратили у боях проти України за вересень 46,2 тисячі бійців — це рекорд за весь 2026 рік

Українські військові на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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За вересень втрати особового складу Росії у боях проти України — вбитими та пораненими — сягнули 46 230 людей: це рекордна цифра за весь 2026 рік. Захисники нарощували динаміку уражень окупантів із січня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там підсумували наслідки роботи Сил оборони проти російських військ за вересень цього року — 46 230 людей втратили окупанти вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік та перевищив попередні пікові значення літньої кампанії. Йдеться про таку динаміку:

січень — 31 710;

лютий — 26 090;

березень — 31 960;

квітень — 32 980;

травень — 33 760;

червень — 39 290;

липень — 42 860;

серпень — 42 020;

вересень — 46 230.

Втрати загарбників збільшилися на понад 14,5 тисячі, якщо порівнювати із першим місяцем року (45,8%). Як зазначають у відомстві, така динаміка свідчить про “повну нездатність військового керівництва РФ досягати поставлених цілей”. Разом із тим так вказують на зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів.

“Кожна спроба тиску на наші позиції завершується для окупанта неспіврозмірними санітарними й безповоротними втратами. Вдячність кожному і кожній за стійкість і професіоналізм”, — резюмували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².