Прапор у Краматорську після атаки 18 травня. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

Російські військові втретє влучили дроном по держаному прапору України, який розвівався над Краматорськом на понад 80-метровому флагштоку. Місцева влада зазначила, що полотно знищене, тому тимчасово флагшток залишатиметься без прапора.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Наш флагшток — понад 80 метрів висоти. Полотно — 24 на 16 метрів. І це їх дратує. Настільки, що вони знову і знову б’ють по прапору, бо його видно з кожного куточку нашого краю. Бо він нагадує: Краматорськ — це Україна. Донеччина — це Україна”, — пояснили в Краматорській міській раді.

Зазначимо, російським військовим вдалося поцілити у прапор, розміщений на флагштоці у парку “Ювілейний” 18 травня, його тоді замінили.

Втім, менш як через добу атака повторилась — чергове полотно знищили дроном на оптоволокні. У Краматорській міськраді зазначили, що прапор тоді знову замінили на новий.

Після третьої атаки за тиждень нове полотно вирішили поки не вивішувати.

“Яка мета? Я не знаю… для картинки — для свого телевізора. Прапор ми вже замінили [після атаки 18 травня]. Краматорськ був, є і буде українським містом. Це не залежить від кількості та розмірів прапорів — це аксіома”, — заявив начальник Краматорської міської ВА Олександр Гончаренко.

Флагшток у парку “Ювілейний” у Краматорську встановили у 2021 році до 30 річниці відновлення незалежності України. Прапор, який на ньому висів, був найбільшим у Донецькій області.

Нагадаємо, російське командування має завдання вийти до адміністративного кордону Донецької області до початку вересня 2026 року. Окупанти не досягли очікуваних результатів від наступу, тож не зможуть захопити регіон повністю до кінця року.