Росіяни використовують “режим тиші”, аби накопичити піхоту на Лиманському напрямку, — 66 бригада

Російські війська не припиняють обстріли позицій Сил оборони на Лиманській напрямку, попри оголошений “режим тиші”. Окупанти намагаються використати “великоднє перемирʼя”, аби накопичити піхоту на лінії зіткнення.
Про це пишуть в 66 окремій механізованій бригаді імені Князя Мстислава Хороброго.
“Лише за перші 20 годин загарбник вів артилерійські обстріли, застосував FPV та ударні крила типу “Молнія”. Крім того, росіяни намагаються використати припинення вогню заради того, що їм не вдається зробити крайні тижні — затягнути власну піхоту на передній край для подальших масованих штурмових дій”, — йдеться у дописі бригади.
“Наші дії — виключно симетричні загрозі. Зокрема, активно працюють бригадні засоби РЕБ для подавлення російських безпілотників”.
Нагадаємо, в Україні розраховують на ще один етап обміну військовополоненими з Росією. Він може відбутися вже найближчим часом — орієнтовно наприкінці наступного тижня. Провести обмін раніше завадили бюрократичні процедури з російської сторони.