Росіяни використовують “режим тиші”, аби накопичити піхоту на Лиманському напрямку, — 66 бригада

Російські війська не припиняють обстріли позицій Сил оборони на Лиманській напрямку, попри оголошений “режим тиші”. Окупанти намагаються використати “великоднє перемирʼя”, аби накопичити піхоту на лінії зіткнення.

Про це пишуть в 66 окремій механізованій бригаді імені Князя Мстислава Хороброго.

Вони кажуть, що так званий “режим тиші”, про який говорила Росія, на Лиманському напрямку не діє. Окупанти ведуть обстріл позицій бригади із застосуванням артилерії та дронів, а ще намагаються наситити передній край піхотою, щоб відновити штурми.

“Лише за перші 20 годин загарбник вів артилерійські обстріли, застосував FPV та ударні крила типу “Молнія”. Крім того, росіяни намагаються використати припинення вогню заради того, що їм не вдається зробити крайні тижні — затягнути власну піхоту на передній край для подальших масованих штурмових дій”, — йдеться у дописі бригади.