Росіяни використовують захоплену частину Часового Яру як хаб для наступу на Костянтинівку, — 11 корпус

Війська країни-агресорки використовують окуповану частину Часового Яру як логістичний та командний хаби. Окупанти атакують звідки в напрямку Костянтинівки та Словʼянська. Крім того, вони продовжують накопичувати піхоту і техніку для весняного наступу.

Про це розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Єдині новини”.

За його словами, в зоні відповідальності корпусу фіксують накопичення російської піхоти, операторів БпЛА, а також бронетехніки. Один із центрів, звідки окупанти організували управління своїми силами, — тимчасово окупована частина Часового Яру.

“Основні зусилля окупанти розбудовують задля логістичного забезпечення особового складу. Якщо брати Часів Яр — він став таким хабом, звідки вони здійснюють управління військами й в тому числі звідти розбудовують наступальні дії. Зокрема, на Костянтинівський напрямок — звідти долучається особовий склад противника, а також в напрямку сил Словʼянського напрямку”, — розповів Запорожець.

Він уточнив, що нині в зоні відповідальності 11 армійського корпусу також посилилися російські удари тактичною авіацією. Раніше оборонці фіксували 2,5-3 удари по населених пунктах, однак нині щільність доходить до пʼяти атак. На це вплинули, зокрема погодні умови та збільшений світловий день.

Українські військові ліквідовують або пригнічують сигнали від 100 до 150 російських дронів за добу, розповів Дмитро Запорожець. Зокрема, щодня Сили оборони збивають щонайменше десяток розвідувальних БпЛА, однак окупанти не шкодують їх, аби постійно слідкувати за ситуацією на фронті з неба.

