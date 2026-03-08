Російська атака на Дружківку 2 березня. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

За останній тиждень Росія атакувала Україну понад 1700 дронами, ще більш як 1500 — авіаційні бомби. Цілю окупантів була цивільна інфраструктура, зокрема енергетика.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, упродовж останнього тижня війська країни-агресорки атакували Україну “тисячі разів”. Так, окупанти використали 1750 дронами, 1530 авіаційними бомбами та 39 ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема енергетика та домівки.

Більшість цілей, каже президент, українським воїнам вдається знешкоджувати. Він наголосив, що для захисту потрібно більше та “на кожен день”. Передусім йдеться про ракети протиповітряної оборони.

“І тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати й продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що відхід українських військових з Донбасу не приведе до закінчення війни. Він стверджує, що Росія нападе знову.