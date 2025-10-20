Росіяни визнають “безхазяйними” ще сто квартир в окупованому Маріуполі (список)

Підтримайте Вільне Радіо
Ще сто квартир в окупованому Маріуполі передадуть у так звану “комунальну власність”. Це нерухомість у центральній частині міста, яку росіяни визнали “безхазяйною” та внесуть до свого реєстру.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з псевдоуказу на сайті російських “Держпослуг”.
За документом, рівно сто квартир передадуть в так звану “комунальну власність” окупаційної влади Маріуполя. Підставою для “націоналізації” нерухомості росіянами, ймовірно, стали не надані власниками документи.
Більшість “безхазяйного” житла розташована в центральній частині міста — на проспекті Миру (Леніна — в російських документах), вулиць Зелінського та Купріна. Також відберуть нерухомість на проспекті Будівельників.
Стан квартир окупанти оцінили як такий, що “потребує ремонтно-відновлювальних робіт”.
Відповідно до ст. 2 псевдозакону, ухваленого т.з “Народною радою” від 21 березня 2024 р. № 66-РЗ, ознаками “безгосподарного” майна для окупантів є:
Нагадаємо, раніше окупаційна влада Маріуполя визнала ще понад 440 квартир “безгосподарськими” та внесла їх до свого реєстру. Також об’єкти за 101 адресою можуть стати “комунальною власністю”, якщо їхні власники не нададуть документи.