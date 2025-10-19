Росіяни визнали “безхазяйними” понад 440 квартир у Маріуполі, ще за 101 адресою — планують (СПИСКИ)

Житло в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

Окупаційна влада Маріуполя визнала ще понад 440 квартир “безгосподарськими” та внесла їх до свого реєстру. Також об’єкти за 101 адресою можуть стати “комунальною власністю”, якщо їхні власники не нададуть документи.

Про це йдеться на сайті російських “Держпослуг”.

За документами, фейкова влада Маріуполя знайшла ще 441 квартиру та визнала її “безгосподарською”. Підставою для “націоналізації” нерухомості окупантами, ймовірно, стали не надані документи.

Житло розташоване у різних частинах міста — від проспекту Миру (Леніна — в російських документах) до вулиці Громової та Сонячної.

Росіяни хочуть визнати “безхазяйними” нерухомість ще за 101 адресою в Маріуполі

У нових списках, за даними видання “0629” також знайшлася нерухомість за 101 адресою, яку окупаційна влада хоче відібрати у власників. Росіяни вимагають, аби вони відгукнулися.

Росіяни вимагають, аби власники житла, яке потрапило у список, дали про себе знати протягом 30 днів. Якщо за місяць людина не заявить про свої права на нерухомість окупаційній адміністрації, квартиру “націоналізують” та віддадуть на свій розсуд як “комунальну власність”.

За якими критеріями окупанти відбирають “безхазяйне” житло на ТОТ

Відповідно до ст. 2 псевдозакону, ухваленого т.з “Народною радою” від 21 березня 2024 р. № 66-РЗ, ознаками “безгосподарного” майна для окупантів є:

несплата за житлове приміщення та комунальні послуги протягом одного року до дня виявлення житла, яке має ознаки “безхазяйного”;

відсутні відомості про зареєстроване право власності на житло у т.з “Єдиному державному реєстрі нерухомості”;

невикористання житлового приміщення, яке, зокрема, створює загрозу його безпеці (або безпеці багатоквартирного будинку, якщо приміщенням є квартира, кімната в багатоквартирному будинку), безпеці для життя і здоров’я інших людей.

