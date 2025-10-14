Дощова каналізація. Ілюстративне фото/gwk.com.ua

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Після останніх дощів у Маріуполі місцева окупаційна влада виявила несправності в роботі зливової каналізації на кількох вулицях міста. На частині проспектів і доріг утворилися великі калюжі, які неможливо обійти.

Про ситуацію у своєму телеграм-каналі написав представник окупаційної влади Антон Кольцов.

“Дощі, які пройшли, показали, що наші зливові каналізації працюють не найкращим чином. Напередодні на деяких дорогах утворилися справжні “ріки” з дощової води. Особливо сильно постраждали проспект Луніна (ділянка від ТФД до площі Луніна), вулиця Макара Мазая та проспект Металургів”, — написав ставленик окупантів.

Вулиця Макара Мазая в т.о. Маріуполі під час зливи. Скриншот з відео від мешканців міста

Проспект Металургів в т.о. Маріуполі під час зливи. Скриншот з відео від мешканців міста

Окупаційна влада пообіцяла розв’язати проблеми зі зливовою каналізацією. За словами Кольцова, місцевим комунальникам доручили “посилити роботу” з очищення колекторів і своєчасного прибирання опалого листя з узбіч.

Нагадаємо, понад 1 200 об’єктів нерухомості в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни визнали “безхазяйними”. Таке житло передають у так звану “муніципальну власність”, аби згодом нібито передати людям, які залишають у загарбаному місті.