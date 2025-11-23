Один зі знищених росіянами будинків по вулиці Таганрозька у Маріуполі, 2022 рік. Ілюстративне фото: з російських джерел

Окупаційна влада Маріуполя визнає ще понад 100 квартир “безгосподарськими”. Це нерухомість у Лівобережному районі міста по двох вулицях. Повний перелік з адресами — дивіться далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів на сайті російських “Держпослуг”.

В опублікованих фейковою владою списках 111 квартир у Лівобережному районі Маріуполя, які окупанти визнають “безхазяйними”. Їх наказали внести на облік до так званого “територіального відділення №7” — філія російської публічно-правової компанії “Роскадастр”. Вона займається державною реєстрацією нерухомості.

У переліку домівки по вулицях Київська та Таганрозька — будинки №82 і №255. Їхній стан оцінили як такий, що “потребує ремонтно-відновлювальних робіт”.

Після того як окупаційна влада внесе нерухомість до “Роскадастру”, квартири “націоналізують” та можуть віддати на свій розсуд як “комунальну власність”.

За якими критеріями окупанти відбирають “безхазяйне” житло на ТОТ

Відповідно до ст. 2 псевдозакону, ухваленого т. зв. “Народною радою” від 21 березня 2024 року №66-РЗ, ознаками “безгосподарного” майна для окупантів є:

несплата за житлове приміщення та комунальні послуги протягом одного року до дня виявлення житла, яке має ознаки “безхазяйного”;

відсутність відомостей про зареєстроване право власності на житло у т. зв. “Єдиному державному реєстрі нерухомості”;

невикористання житлового приміщення, що, зокрема, створює загрозу його безпеці (або безпеці багатоквартирного будинку, якщо приміщенням є квартира чи кімната в ньому), або становить небезпеку для життя і здоров’я інших людей.

Раніше ми розповідали, що окупаційна адміністрація Маріуполя планує видати квартири, відібрані в інших власників, 1300 місцевим. Житла у новобудовах для компенсацій місцевим не вистачає, бо його окупанти продають “своїм” під іпотеку.