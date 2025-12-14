Знищена дамба Курахівського водосховища. Фото: з російських джерел

Знищену російськими військами дамбу Курахівського водосховища нібито “відновлять”. За заявами окупантів, об’єкт вже обстежили.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на так званого “міністра природних ресурсів та екології “ДНР” Олексій Шебалков.

Він заявив, що “дамби захищають береги від розмивання, зберігаючи родючі землі та запобігаючи геологічним ризикам”. Тож нині окупанти начебто обстежили греблю Курахівського водосховища й планують її “відновити”.

Серед іншого, на думку фейкового міністра, “відновлення” гідротехнічних споруд дозволить “зберегти вологість об’єкта, а також запобігти надзвичайним ситуаціям”.

Що відомо про підрив дамби Курахівського водосховища

У листопаді 2024 року низка анонімних телеграм каналів почали поширювати інформацію про буцімто підрив однієї з гребель Курахівської ТЕС біля села Старі Терни.

Окупанти заявили, що підрив начебто організували українські військові, аби сповільнити просування Росії на цьому відтинку фронту. Згодом голова Курахівської МВА Роман Падун у коментарі журналістам Вільного Радіо підтвердив, що гребля поблизу Старих Тернів зазнала руйнувань внаслідок російської атаки.

До підриву споруда вміщала 55 мільйонів кубометрів води.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” стверджує, що в Кураховому змогли налагодити централізоване водопостачання. До окупації місто отримувало воду з водогону “Сіверський Донець — Донбас”, який нині знищений.