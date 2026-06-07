Росіяни заявили, що “відновлять” естакаду Горлівка-Бахмут у 2026-му: що про неї відомо

Знищена естакада Горлівка-Бахмут. Фото: з російських джерел

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Окупанти нібито планують “відновити” естакаду Горлівка-Бахмут у 2026 році під “шефством” російської Кемеровської області. Цей міст 12 років тому, ймовірно, підірвали бойовики так званої “ДНР”.

Про такі плани пишуть російські медіа із посиланням на голову Кемеровського регіону Ілью Середюка.

Вперше про плани щодо “відновлення” естакади Горлівка-Бахмут окупанти заговорили у жовтні 2025-го. Тоді під “шефством” російської Кемеровської області підготували проєктно-кошторисну документацію для “відновлення” цього обʼєкту — роботи нібито завершать вже цьогоріч.

Зазначимо, що ставленики Кремля публічно не надають деталей, про яку естакаду йдеться. У матеріалах на цю тему російські медійники вказують лише, що вона “була знищена внаслідок бойових дій ще влітку 2014-го”. Під цей опис підпадає частина Артемівського шосе по вулиці Бориса Макухи — це відтинок 89,5 кілометрової траси Лиман — Сіверськ — Бахмут — Горлівка.

Естакаду, за даними колишнього речника РНБО Андрія Лисенка, замінували фугасними зарядами проросійські бойовики. Як писали місцеві медіа, через три дні вибуховий пристрій здетонував і частина споруди обвалилася, після чого проїхати тудою стало неможливо.

Нагадаємо, для жителів тимчасово окупованої частини Донеччини начебто збільшили час подачі води на тлі закінчення опалювального сезону. Раніше ставленики Кремля казали, що не робитимуть цього через спекотне літо. Нині ж вони розглядають і скорочення графіка подачі води — раз на два дні замість трьох.