На ТОТ Донеччини нібито збільшили час подачі води: раніше окупанти казали, що це неможливо

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Для жителів тимчасово окупованої частини Донеччини начебто збільшили час подачі води на тлі закінчення опалювального сезону. Раніше ставленики Кремля казали, що не робитимуть цього через спекотне літо. Нині ж вони розглядають і скорочення графіка подачі води — раз на два дні замість трьох.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа з посиланням на голову так званого “уряду ДНР” Андрія Черткова.

За його словами, після опалювального сезону вдалося збільшити час подачі води — вона починається раніше, а закінчується пізніше. Так, обсяги для населення так званої “Донецько-Макіївської агломерації” нібито зросли в 1,5 раза. Разом з тим на ТОТ Донеччини запрацювали додаткові водоводи, зокрема “Дон-Донбас”, який у зимовий період “видав трохи менше”, кажуть загарбники.

Також, зі слів Черткова, завдяки рясним опадам наповнилися водосховища, однак ці запаси поки не хочуть використовувати. Водночас влада псевдореспубліки розглядає можливість постачання води не раз на три дні, а раз на два — це питання поки що залишається на рівні обговорень.

“Якщо ми перейдемо на такий графік, то у нас взагалі не залишиться запасу. Тому поки що ми спостерігаємо і розмірковуємо, як діяти далі”, — каже псевдопосадовець.

Нагадаємо, раніше ставленики Кремля у так званій “ДНР” розповідали, що головна причина, через яку не збільшують час подачі води місцевим, — очікування спекотного літа. Окупаційна влада намагається економити накопичені запаси води.