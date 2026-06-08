Росіяни засудили “азовця” Ігоря Гаркушу до 23 років увʼязнення: йому закидали вбивство жителя Маріуполя

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Фейковий “Верховний суд “ДНР” виніс вирок у справі 30-річного “азовця” Ігоря Гаркушу. Окупанти закидали чоловікові вбивство мирного жителя Маріуполя — за це присудили 23 роки увʼязнення.
Про це пишуть російські медіа.
За матеріалами справи псевдосуду, йдеться про військового окремого загону спеціального призначення НГУ “Азов” Ігоря Гаркушу. З відкритих джерел відомо, що 30-річний чоловік служив на посаді керівника групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Окупанти закидають оборонцю вбивство, яке той нібито скоїв у березні 2022-го. Як вони стверджують, “азовець” перебував на бойовій позиції у двоповерховій будівлі поблизу перехрестя вулиць Якова Гугеля та Азовстальської (проспект Тульського, — рос.). Там він побачив у вікні чоловіка, який йшов до магазину, та буцімто одразу відкрив вогонь з автомата.
Так званий “Верховний суд “ДНР” визнав Гаркушу винним у “вбивстві, вчиненому організованою групою на ґрунті політичної чи ідеологічної ненависті”, а ще “жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території”. Його засудили до 23 років увʼязнення.
Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.
Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.
Окрім цього, Вільне Радіо записувало монолог українського військового про полон, репресії та систему покарань у Росії.