Росіяни засудили “азовця” Ігоря Гаркушу до 23 років увʼязнення: йому закидали вбивство жителя Маріуполя

Засуджений "азовець" Ігор Гаркуша. Фото: з російських джерел

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Фейковий “Верховний суд “ДНР” виніс вирок у справі 30-річного “азовця” Ігоря Гаркушу. Окупанти закидали чоловікові вбивство мирного жителя Маріуполя — за це присудили 23 роки увʼязнення.

Про це пишуть російські медіа.

За матеріалами справи псевдосуду, йдеться про військового окремого загону спеціального призначення НГУ “Азов” Ігоря Гаркушу. З відкритих джерел відомо, що 30-річний чоловік служив на посаді керівника групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Окупанти закидають оборонцю вбивство, яке той нібито скоїв у березні 2022-го. Як вони стверджують, “азовець” перебував на бойовій позиції у двоповерховій будівлі поблизу перехрестя вулиць Якова Гугеля та Азовстальської (проспект Тульського, — рос.). Там він побачив у вікні чоловіка, який йшов до магазину, та буцімто одразу відкрив вогонь з автомата.

Так званий “Верховний суд “ДНР” визнав Гаркушу винним у “вбивстві, вчиненому організованою групою на ґрунті політичної чи ідеологічної ненависті”, а ще “жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території”. Його засудили до 23 років увʼязнення.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд Росії виніс вирок 38-річному Роману Коломійцеву, який служить в “Азові”. Чоловікові закидали участь в “терористичній організації”. 24 квітня цей же суд призначив по 18 років колонії суворого режиму двом бійцям полку “Азов” — Віталію Слободенюку та Богдану Голованову за звинуваченням у “тероризмі”.

Також ми переповідали історії двох військових “Азова” — Владислав Андріанов та Олександр Кузьменка. У неволі окупанти застосовували до оборонців катування, аби схилити до так званого “щиросердного зізнання” та визнати “злочин”, аби постати перед російським судом.