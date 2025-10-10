Росіяни засудили до 18 років колонії військовополоненого “азовця” Віталія Костюченка

Віталій Костюченко на фото із бази зниклих від МВС

Військовий суд у Ростові засудив до 18 років ув’язнення у колонії суворого режиму військовополоненого “азовця” Віталія Костюченка, який в Україні має статус зниклого безвісти. Чоловіка звинуватили в “участі в терористичній організації”, а також навчанні “терористичній діяльності” (частина 2 статті 205.4 і стаття 205.3 російського кримінального кодексу).

Про це йдеться у картці справи Віталія Костюченко, яка опублікована на офіційному сайті Південного окружного військового суду.

За цими статтями чоловіка судили, адже від літа 2022 року в Росії “Азов” офіційно визнаний терористичною організацією.

Віталію Костюченку 11 вересня виповнилося 32 роки. На сайті МВС України він фігурує в списку зниклих громадян. Згідно з даними, наведеними правоохоронцями, датою зникнення Віталія є 1 вересня 2022 року, а місцем зникнення — Донецька область.

Російський суд розглядав справу Костюченка з 23 червня 2025 року, а вирок йому винесли у п’ятницю, 3 жовтня.

Нагадаємо, раніше у вересні у російському місті Саранськ до ув’язнення в колонії засудили ще одного військовополоненого бійця “Азову” — 26-річного Андрія Остапчука. Центральний окружний військовий суд Росії визнав чоловіка винним в участі в “терористичній організації”.