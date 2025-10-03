Андрій Остапчук у базі зниклих від МВС

У російському місті Саранськ до ув’язнення в колонії засудили ще одного військовополоненого бійця “Азову” — 26-річного Андрія Остапчука. Центральний окружний військовий суд Росії визнав чоловіка винним в участі в “терористичній організації” (“Азов” у країні-агресорці визнаний такою організацією), а також у проходженні навчання для “здійснення терористичної діяльності”.

Про це повідомляє російське видання “Медіазона”, посилаючись на коментар адвоката військовополоненого та на картку справи на сайті Центрального окружного військового суду Росії.

Справа Остапчука потрапила до суду 4 вересня, а 30 вересня його визнали винним під час виїзного засідання у Саранську.

Також чоловік ще від 13 травня 2025 року фігурує у російському “переліку терористів та екстремістів”. Згідно з даними, які внесли до переліку росіяни, військовополонений народився 5 липня 1999 року в Кременчуку, що в Полтавській області.

Водночас у базі даних українського МВС Остапчук фігурує як зниклий безвісти. Дата зникнення — 12 травня 2022 року, фінальні дні битви за Маріуполь.

