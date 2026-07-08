Росіяни засудили по довічного чотирьох українських морпіхів, які брали участь в боях за Маріуполь

Окупанти засудили українських морпіхів, скриншот

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До довічного ув’язнення фейковий “Верховний суд ДНР” засудив керівників 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Незаконні вироки отримали командир бригади Володимир Баранюк, його заступники Дмитро Кармяков та Віталій Ярошенко та командир 501 батальйона морської піхоти Микола Бірюков. Загарбники визнали українських військових винними у вбивстві майже сотні цивільних.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Українським військовим окупанти інкримінували “накази про вбивства мирних жителів.

“Їх визнано винними у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, застосуванні у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ; вбивстві двох і більше осіб, зокрема малолітньої особи, вчиненому загальнонебезпечним способом, організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі; замаху на вбивство двох і більше осіб, вчиненому загальнонебезпечним способом, організованою групою, з мотивів політичної та ідеологічної ненависті; умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, що спричинило значну шкоду, вчиненому загальнонебезпечним способом”, — заявила офіційна представниця СК РФ Світлана Петренко.

Морпіхів окупанти засудили до довічного позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії особливого режиму. За даними загарбників, внаслідок наказів були вбиті 93 цивільних.

Нагадаємо, До 13 років загарбники засудили жительку Маріуполя Вікторію Максименко. Фейковий “Верховний суд ДНР” визнав дівчину винною у передачі ГУР даних про російських військових.