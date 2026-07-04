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Вдень 4 липня російські війська завдали авіаудару по Краматорську. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Наразі у місті встановлюють остаточні наслідки російського удару. На місці працюють усі відповідні служби.
Місцева влада закликає жителів залишатися в безпечних місцях, адже небезпека не минула.
Оновлено. За інформацією Донецької обласної прокуратури, внаслідок російського удару по Краматорську зазнали поранень щонайменше п’ятеро людей. Серед них — 11-річний хлопчик. Йому, а також трьом пораненим жінкам 36, 38 й 62 років та 56-річному чоловіку надають кваліфіковану меддопомогу.
Удару по торговельному центру в центрі Краматорська росіяни завдали о 16:05, додають у прокуратурі.
Нагадаємо, минулої доби російський безпілотник атакував селище Олександрівка Краматорського району. Внаслідок удару зазнала пошкоджень будівля державної пожежно-рятувальної частини. Серед особового складу ніхто не постраждав.