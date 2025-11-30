Часів Яр з висоти. Ілюстративне фото: надане 24 ОМБр

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російська армія продовжує атакувати українські позиції на Костянтинівському напрямку, зокрема в районі Часового Яру. Усі штурми, які окупанти здійснили напередодні, Сили оборони успішно відбили.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив речник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.

За його словами, російські війська намагаються просуватися малими піхотними групами. Бронетехніку використовують переважно для того, щоб підвозити особовий склад — далі окупанти рухаються по двоє чи троє, намагаючись накопичувати сили для наступних штурмів.

“Ця тактика, можливо, і приносить якісь повільні результати для противника, але ті втрати, які він несе, — просто колосальні”, — зазначив Мельников.

На перебіг боїв впливають погодні умови — туман ускладнює роботу дронів і контроль із повітря, тож артилерія працює активніше. Водночас українська піхота утримує позиції і зупиняє окупантів ще на підходах.

Частина російських військових здається в полон, зазначив речник. Ті, кого беруть живими, повідомляють про хаотичні й неправдиві вказівки від командування.

“Останні з полонених військовослужбовців армії РФ розповідають, насправді, дуже дивовижні речі, зокрема про свої задачі, коли їм ставлять завдання зайти, наприклад, у місто Костянтинівка і кажуть, що у місті вже немає військових ЗСУ, вам треба просто зайти до міста, закріпитися там в якомусь будинку або в якомусь районі і далі чекати підсилення. Але ситуація наступна, що місто Костянтинівка і близько не є окуповане, ЗСУ з нього не виходило. Відповідно, ці люди потрапляють в полон і не розуміють, чому такі задачі перед ними ставлять”, — пояснив Мельников.

За його словами, непослідовні та некоректні завдання російського командування — непоодинокі випадки.

Раніше ми писали про те, що на Донеччині українські військові знищили 15 окупантів і техніку біля Володимирівки.