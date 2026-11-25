Наслідки російського удару по Словʼянську 25 листопада 2026 року. Фото: Вадим Лях

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25 листопада російські війська вдруге атакували Словʼянськ авіабомбами. Через цей удар загинула людина, ще одна зазнала поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Словʼянській міській військовій адміністрації.

За їхніми даними, близько 10 ранку росіяни скинули авіабомбу “ФАБ-500” в район багатоповерхової забудови в центральній частині Словʼянська. Наразі відомо про одного загиблого — чоловіка 1949 року народження — та одного пораненого.

У місті фіксують руйнування щонайменше 4 багатоповерхових і 6 приватних будинків, а ще автомобілів.

Нагадаємо, зранку 25 листопада війська країни-агресорки також атакували Словʼянськ авіабомбою. Через той удар зазнали поранень двоє людей. У місті фіксували руйнування цивільної інфраструктури.