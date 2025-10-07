Зруйнована каплиця у Покровську. Фото: Олександр Солдатенко

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через російські обстріли в Донецькій області зникла ще одна святиня — наприкінці вересня або на початку жовтня внаслідок атаки зруйнований храм-каплиця Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ, який був розташований у Покровську. Фотопідтвердження знищення каплиці з’явилися у понеділок, 6 жовтня.

Про знищення храму на Facebook повідомив його настоятель Олександр Солдатенко. Подробиці стосовно обстрілу навели у “Релігійно-інформаційній службі України”.

“Біль, сум, палка ненависть до тих нелюдів, які вдерлися до мене додому, до моєї України, до мого міста, змусили мене з родиною виїхати з рідного міста… І… сьогодні отримав фотоповідомлення, що те місце Божої ласки, любові, місце, де підносили молитви, де завершували Святу Євхаристію, де з’єднувалися з Христом, наш храм, який будував своїми руками, потом та кров’ю, збирали гроші по копійках по всьому світу, ЗРУЙНОВАНИЙ!!! НЕМАЄ У ВОРОГА НІЧОГО СВЯТОГО! Зовнішність свиняча та душа бісяча!”, — відреагував на фото залишків каплиці настоятель храму Олександр Солдатенко.

Він розповів “Релігійно-інформаційній службі України”, що прицільного удару по каплиці росіяни завдали “близько одного тижня тому”, тобто в останні дні вересня або на початку жовтня.

“У нашому храмі проводили координаційні зустрічі капеланів різних частин, які були залучені у нас на сході. Я мав честь послужити з багатьма капеланами не тільки у себе в храмі, але й виїжджали до військових… У нас була різноконфесійна команда капеланів і священник: православний священик, єврейський равин, протестанти, римо-католики. Це була дуже духовна подорож, де ми мали можливість послужити молитвою словами підтримки нашим воїнам”, — згадав священник.

Нагадаємо, це не перший релігійний об’єкт, атакований загарбниками на Донеччині після початку повномасштабного вторгнення. Раніше журналісти Вільного Радіо показували наслідки атак на: