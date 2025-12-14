Лиман та Слов'янськ на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Лиман, ймовірно, став пріоритетною ціллю для російських військ на цьому відтинку фронту. Аналітики ISW вважають, що він може відкрити шлях для майбутнього наступу на Слов’янськ — посунувши Сіверськ “на другий план”.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Фахівці проаналізували геолокаційні відеозаписи та зробили висновки, що українські війська могли відбити позиції на півдні Карпівки — на північний захід від Лимана. Водночас загарбники також мали просування в північній частині селища.

Упродовж останніх днів війська країни-агресорки атакували й в інших населених пунктах поблизу Лимана: біля Середнього, Дробишевого, Ярової та у напрямку Новоселівки та Олександрівки. Також були спроби просування в районі Нового Миру, Ставках, Торського й Зарічного.

Нині основним фактором, який перешкоджає оборонній операції ЗСУ на відтинку, є погодні умови. Війська країни-агресорки продовжують атакувати невеликими групами з району Серебрянського лісу. Вони, ймовірно, спробують зосередити свої сили у цьому районі, пишуть в Інституті.

“Водні споруди — ймовірно, річка Сіверський Донець — заважають російським військам поблизу Ямполя підтримувати російські наступальні операції поблизу Серебрянки та Дронівки (обидва на схід від Ямполя через річку Сіверський Донець у напрямку Сіверська)”, — додали там, посилаючись на речника 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця.

Службовець також заявив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ, ніж Сіверськ, у майбутніх операціях проти Слов’янська.

Нагадаємо, у Силах оборони України вкотре спростували російські заяви про окупацію Сіверська: у місті тривають бої з російськими піхотинцями, які, своєю чергою, вже встановлюють прапори на будівлях та знімають відео для пропаганди.