Лиман, ймовірно, став пріоритетною ціллю для російських військ на цьому відтинку фронту. Аналітики ISW вважають, що він може відкрити шлях для майбутнього наступу на Слов’янськ — посунувши Сіверськ “на другий план”.
Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).
Фахівці проаналізували геолокаційні відеозаписи та зробили висновки, що українські війська могли відбити позиції на півдні Карпівки — на північний захід від Лимана. Водночас загарбники також мали просування в північній частині селища.
Упродовж останніх днів війська країни-агресорки атакували й в інших населених пунктах поблизу Лимана: біля Середнього, Дробишевого, Ярової та у напрямку Новоселівки та Олександрівки. Також були спроби просування в районі Нового Миру, Ставках, Торського й Зарічного.
Нині основним фактором, який перешкоджає оборонній операції ЗСУ на відтинку, є погодні умови. Війська країни-агресорки продовжують атакувати невеликими групами з району Серебрянського лісу. Вони, ймовірно, спробують зосередити свої сили у цьому районі, пишуть в Інституті.
“Водні споруди — ймовірно, річка Сіверський Донець — заважають російським військам поблизу Ямполя підтримувати російські наступальні операції поблизу Серебрянки та Дронівки (обидва на схід від Ямполя через річку Сіверський Донець у напрямку Сіверська)”, — додали там, посилаючись на речника 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця.
Службовець також заявив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ, ніж Сіверськ, у майбутніх операціях проти Слов’янська.
Нагадаємо, у Силах оборони України вкотре спростували російські заяви про окупацію Сіверська: у місті тривають бої з російськими піхотинцями, які, своєю чергою, вже встановлюють прапори на будівлях та знімають відео для пропаганди.