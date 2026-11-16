Пошкоджене авто газовиків після влучання 16 листопада. Фото: Донецькоблгаз

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Двоє газовиків Краматорського управління газового господарства зазнали поранень легкого ступеня 09:00. На момент атаки вони виконували службові обов’язки в районі Соцмістечка. Російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

За попередніми даними від Донецькоблгазу, стан обох постраждалих оцінюють як легкий. Автомобіль підприємства отримав пошкодження.

“Сьогодні російський дрон знову атакував наших працівників. Двоє людей отримали поранення просто під час виконання своєї роботи. Найголовніше, що вони живі. Але скільки ще таких випадків має статися? Наші газовики щодня виходять на роботу, розуміючи, що можуть не повернутися додому. Ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують життєдіяльність прифронтових міст”, — зазначив голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.

У коментарі для журналістів Вільного Радіо він уточнив, що атака застала газовиків, коли ті збиралися проводити роботи з подальшого відновлення газопостачання в місті.

“Люди мали їхати на проведення робіт із подальшого підключення міста до газопостачання. Однак ворожий дрон цілеспрямовано спрямувався на автівку газовиків. Причому так, знаєте… Повільно, спокійно підлітав, а далі — пришвидшився перед ударом. Він бачив, що навколо знаходилися цивільні люди, без військової форми, без автоматів. На якусь мить дрон зупинився. Мабуть, для отримання картинки, що там відбувається… А далі — продовжив рух”, — уточнив для Вільного Радіо Вадим Батій.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські загарбники завдали ударів FPV-дронами по території пожежно-рятувального підрозділу у Краматорську. Серед людей ніхто не постраждав, однак один із безпілотників уразив пожежне авто, яке постраждало раніше.