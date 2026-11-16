Вночі на 16 листопада росіяни атакували пожежно-рятувальну частину у Краматорську: що відомо

Пошкоджене обстрілом авто на території пожежно-рятувальної частини в Краматорську. Фото: ДСНС Донеччини

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У ніч на 16 листопада російські загарбники завдали ударів FPV-дронами по території пожежно-рятувального підрозділу у Краматорську. Серед людей ніхто не постраждав, однак один із безпілотників уразив пожежне авто, яке постраждало раніше.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Нічна атака, про яку йдеться, була вже другим ударом дронами по згаданій пожежно-рятувальній частині за добу. Вдень 15 листопада її також атакували за допомогою БпЛА: тоді постраждали паркан та службове авто. Серед особового складу обійшлося без постраждалих.

“Ворог цілеспрямовано обстрілює рятувальників, намагаючись перешкодити їхній роботі. Попри небезпеку, надзвичайники продовжують виконувати свій обов’язок — допомагати людям і ліквідовувати наслідки ворожих ударів”, — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, через нічну російську атаку по Слов’янську в місті зазнали руйнувань два 14-поверхові будинки: на дев’ятому поверсі одного з них під завалами опинився чоловік. Його вдалося дістати рятувальникам, нині він у лікарні.