У Краматорську російські дрони атакували пожежно-рятувальну частину 15 листопада

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15 листопада російські війська двічі атакували безпілотниками пожежно-рятувальну частину у Краматорську. Внаслідок ударів пошкоджений паркан підрозділу та загорівся службовий автомобіль. Рятувальники самостійно загасили пожежу. Ніхто з особового складу не постраждав.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
За інформацією надзвичайників, удари по території пожежно-рятувального підрозділу росіяни завдали вдень 15 листопада. Для атак використали два безпілотники. У ДСНС зазначили, що рятувальників атакував FPV-дрон.
Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнав паркан частини. Крім того, на території підрозділу загорівся службовий автомобіль.
Рятувальники ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння. Обійшлося без постраждалих серед особового складу.
У ДСНС наголосили, що російські військові продовжують атакувати надзвичайників, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Нагадаємо, що 14 листопада у Краматорську зазнала поранень одна цивільна людина вналсідок російської атаки. Під вогнем минулої доби було щонайменше чотири міста на Донеччині.