У Краматорську російські дрони атакували пожежно-рятувальну частину 15 листопада

Наслідки атаки російського дрона по автівці рятувальників, Краматорськ, 15 листопада 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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15 листопада російські війська двічі атакували безпілотниками пожежно-рятувальну частину у Краматорську. Внаслідок ударів пошкоджений паркан підрозділу та загорівся службовий автомобіль. Рятувальники самостійно загасили пожежу. Ніхто з особового складу не постраждав.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

За інформацією надзвичайників, удари по території пожежно-рятувального підрозділу росіяни завдали вдень 15 листопада. Для атак використали два безпілотники. У ДСНС зазначили, що рятувальників атакував FPV-дрон.

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнав паркан частини. Крім того, на території підрозділу загорівся службовий автомобіль.

Рятувальники ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння. Обійшлося без постраждалих серед особового складу.

Наслідки атаки російського дрона по автівці рятувальників, Краматорськ, 15 листопада 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Наслідки атаки російського дрона по автівці рятувальників, Краматорськ, 15 листопада 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

У ДСНС наголосили, що російські військові продовжують атакувати надзвичайників, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо, що 14 листопада у Краматорську зазнала поранень одна цивільна людина вналсідок російської атаки. Під вогнем минулої доби було щонайменше чотири міста на Донеччині.