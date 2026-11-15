Де лінія фронту на Донеччині 15 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За минулу добу, 14 листопада, російські війська завдали 1 367 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донеччини. Внаслідок обстрілів четверо цивільних дістали поранення — троє у Словʼянську та один у Краматорську. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
За даними поліції, під російським вогнем опинилися чотири населені пункти: Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка та Новодонецьке. Загалом пошкоджень зазнав 21 цивільний обʼєкт, зокрема 14 житлових будинків.
Краматорськ росіяни атакували пʼятьма керованими авіабомбами КАБ-250. Поранення дістала одна людина. За даними поліції, пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, торговельний центр та обʼєкт інфраструктури.
По Словʼянську окупанти завдали чотирьох ударів FPV-дронами. Постраждали троє людей. Начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що серед постраждалих — 43-річний чоловік та дві жінки віком 55 і 60 років.
Чоловіку та 60-річній жінці медики надали допомогу амбулаторно, без госпіталізації. 55-річну жінку доправили до лікарні у важкому стані.
Внаслідок атак у місті знищена господарська споруда, пошкоджені магазин, торговельний павільйон, нежитлове приміщення та паркан приватного будинку.
Дружківку російська армія обстріляла трьома керованими авіабомбами КАБ-250, а також атакувала безпілотниками. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.
У Новодонецькому під удар потрапив заклад освіти. За інформацією обласної адміністрації, також пошкоджені адміністративна будівля та багатоповерхівка.
Як уточнив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, протягом доби росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області. В ОВА також повідомили про пошкодження приміщення благодійного фонду в Краматорську. Із прифронтових територій евакуювали 323 людей, серед яких 34 дитини.
За даними Генерального штабу ЗСУ, 14 листопада 2026 року противник здійснив 38 атак на шести напрямках фронту, повʼязаних із Донеччиною:
Нагадаємо, що окупанти знизили інтенсивність ударів дронами на Краматорському напрямку, але посилили удари КАБами по тилових містах.