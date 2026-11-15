Де лінія фронту на Донеччині 15 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки атак по Донецькій області за 14 листопада 2026 року. Фото: Вадим Лях

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За минулу добу, 14 листопада, російські війська завдали 1 367 ударів по лінії фронту та житлових кварталах Донеччини. Внаслідок обстрілів четверо цивільних дістали поранення — троє у Словʼянську та один у Краматорську. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

Четверо цивільних зазнали поранень: якими були наслідки російських атак 14 листопада в області

За даними поліції, під російським вогнем опинилися чотири населені пункти: Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка та Новодонецьке. Загалом пошкоджень зазнав 21 цивільний обʼєкт, зокрема 14 житлових будинків.

Краматорськ росіяни атакували пʼятьма керованими авіабомбами КАБ-250. Поранення дістала одна людина. За даними поліції, пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, торговельний центр та обʼєкт інфраструктури.

По Словʼянську окупанти завдали чотирьох ударів FPV-дронами. Постраждали троє людей. Начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що серед постраждалих — 43-річний чоловік та дві жінки віком 55 і 60 років.

Чоловіку та 60-річній жінці медики надали допомогу амбулаторно, без госпіталізації. 55-річну жінку доправили до лікарні у важкому стані.

Внаслідок атак у місті знищена господарська споруда, пошкоджені магазин, торговельний павільйон, нежитлове приміщення та паркан приватного будинку.

Дружківку російська армія обстріляла трьома керованими авіабомбами КАБ-250, а також атакувала безпілотниками. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

У Новодонецькому під удар потрапив заклад освіти. За інформацією обласної адміністрації, також пошкоджені адміністративна будівля та багатоповерхівка.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 14 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки атак по Донецькій області за 14 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки атак по Донецькій області за 14 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки атак по Донецькій області за 14 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Як уточнив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, протягом доби росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області. В ОВА також повідомили про пошкодження приміщення благодійного фонду в Краматорську. Із прифронтових територій евакуювали 323 людей, серед яких 34 дитини.

Наслідки атак по Донецькій області за 14 листопада 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська протягом доби найбільше атакували на Покровському напрямку

За даними Генерального штабу ЗСУ, 14 листопада 2026 року противник здійснив 38 атак на шести напрямках фронту, повʼязаних із Донеччиною:

найбільшу кількість штурмів за добу зафіксували на Покровському напрямку — 17. Російські війська намагалися наступати в бік Добропілля, Мирного, Новогришиного, Василівки, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії;

на Костянтинівському напрямку зафіксували десять російських атак. Бої точилися поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного;

на Лиманському напрямку російські військові пʼять разів намагалися просунутися в бік Нового, Надії, Зеленої Долини, Колодязів та Лимана;

українські оборонці відбивали три атаки на Словʼянському напрямку поблизу Озерного, Пискунівки та Кривої Луки;

на Олександрівському напрямку армія РФ двічі атакувала українські позиції в напрямку Зеленого Гаю та Тернового;

на Краматорському напрямку окупанти здійснили одну штурмову спробу в напрямку Тихонівки.

Нагадаємо, що окупанти знизили інтенсивність ударів дронами на Краматорському напрямку, але посилили удари КАБами по тилових містах.