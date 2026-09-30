Росіяни зруйнували у Краматорську будівлю управління праці та соцзахисту, у різних районах міста — поранені

Наслідки російських ударів по Краматорську 30 вересня 2026-го. Фото: Краматорська МВА

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30 вересня війська країни-агресорки завдали декілька ударів по Краматорську. Внаслідок одного з них окупанти зруйнували будівлю місцевого управління праці та соцзахисту. Також через удари по різних районах міста зазнали поранень троє людей. Остаточні наслідки зʼясовують.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, 30 вересня на світанку російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок атаки зруйнована будівля місцевого управління праці та соціального захисту населення. Окупанти били по місту авіабомбами.

“Російські удари руйнують не лише будівлі. Вони намагаються знищити те, що для звичайної людини є ознакою нормального життя: можливість отримати допомогу, звернутися по підтримку, розв’язати соціальні питання, просто жити у своєму місті”, — написали посадовці.

Окрім цього, через серію ранкових ударів по різних районах Краматорська постраждали троє людей — чоловік 1965 року народження та жінки 1970 і 1989 років народження. У місті зазнали руйнувань понад десяток багатоповерхівок, чотири заклади освіти та інфраструктурний об’єкт. Остаточні наслідки зʼясовують.

Нагадаємо, за 29 вересня поліція зафіксувала 1 405 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області: влучання були як по лінії фронту, так і житлових кварталах регіону. За даними правоохоронців, серед цивільних мешканців зазнали поранень за добу шестеро людей, однак, попередньо, обійшлося без загиблих.