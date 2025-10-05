Пожежа в індустріальному парку у Львові внаслідок атаки РФ 5 жовтня 2025 року. Фото: Андрій Садовий

Росіяни у ніч на неділю, 5 жовтня, завдали комбінованого удару по Україні. У деяких містах лунали потужні вибухи, на Львівщині та Запоріжжі внаслідок атаки відомо про загиблих і поранених, є інформація про наслідки для енергетичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ще звечора Росія запустила безпілотники, які атакували Україну хвилями. Згодом ПС повідомили про зліт бомбардувальників Ту-95, а потім і літаків МіГ-31К, які випустили ракети “Кинджал” та Х-101. Більшість повітряних цілей рухалися у західні області країни, зокрема, на Львівщину.

Напрямки польоту російських ракет та дронів в Україні, 5 жовтня 2025 року. Фото: ППО радар

Унаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у селі Лапаївка на Львівщині загинули чотири людини, ще щонайменше шестеро людей поранені. Зруйнований один будинок та пошкоджені ще вісім. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також після атаки загорівся індустріальний парк Sparrow, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Міський голова запевнив, що на території не було жодної військової цілі. На тлі атаки частина міста залишилася без світла, в окремих районах спалахнули пожежі.

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині.

Наслідки масованої атаки на Львівщині, 5 жовтня 2025 року. Фото: Андрій Садовий

Окупанти також здійснили масовану комбіновану атаку на Запоріжжя. Місто обстріляли безпілотниками та авіаційними бомбами. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше 10 влучань у місті та перебої зі світлом та водою. Є влучання в житлові будинки. Одна людина загинула і щонайменше девʼятеро дістали поранень.

Наслідки масованої атаки у Запоріжжі, 5 жовтня 2025 року. Фото: Іван Федоров

На Черкащині дрон під час падіння пошкодив лінії електропередач. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що частина абонентів області залишилася без світла.

Вибухи лунали в Івано-Франківській області та на Вінниччині.

Також вночі 4 жовтня росіяни атакували Слов’янськ. Через удар зазнали поранень шестеро людей. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.