Російська армія 19 вересня 2026 року вдарила по Слов’янську КАБом — поранений 34-річний місцевий

Будинки, які постраждали у Слов’янську внаслідок російського удару 19 вересня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Близько 10:30 19 вересня 2026 року російська армія завдала удару керованою авіабомбою вагою 250 кілограмів по Слов’янську. Внаслідок вибуху поранення дістав 34-річний місцевий чоловік. Йому вже надали медичну допомогу.

Про наслідки обстрілів повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибух авіабомби також зруйнував 13 приватних будинків.

Нагадаємо, протягом 18 вересня 2026 року російська армія тричі завдала ударів 250-кілограмовими КАБами по Слов’янську. Внаслідок вибухів 10 місцевих зазнали поранень. Руйнувань зазнали відділення пошти, кафе та житлові будинки.