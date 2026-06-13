Російська мова в Україні більше не має захисту хартії Європи про збереження регіональних мов. Ілюстративне фото: Slavic Sacramento

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Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким виключив російську мову з переліку мов нацменшин, які потребують в Україні захисту як культурну спадщину. Пояснили це тим, що російська мова є однією з найуживаніших мов нацменшин у країні та не потребує захисту.

Відповідний законопроєкт №14120 від 13 жовтня 2025 року 12 червня 2026 року підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, Європейська хартія регіональних або міноритарних мов — це міжнародний договір, який Рада Європи ухвалила у 1992 році. Її мета — захист, збереження та сприяння розвитку історичних регіональних мов і мов меншин як частини європейської культурної спадщини.

У документі, який підписав президент, йдеться, що охорона та розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні шкодити офіційним мовам і необхідності їх вивчення.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що це важливе рішення для України.

“Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.

Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав”, — написав Руслан Стефанчук.

У документі також вилучили з-під захисту молдавську мову, оскільки в Республіці Молдова державною мовою визнали румунську.

Раніше ми розповідали, що в Україні не вистачає близько 1,7 тисячі вчителів, найбільші труднощі з кадрами у малих школах. Та критичного кадрового дефіциту в українських школах наразі не фіксують.