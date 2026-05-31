Міністр освіти і науки розповів, в яких школах бракує вчителів. Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Попри понад півтори тисячі відкритих вакансій, критичного кадрового дефіциту в українських школах наразі не фіксують. Водночас найскладніша ситуація склалася у малокомплектних закладах освіти та з пошуком викладачів окремих предметів.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами посадовця, офіційна статистика враховує лише ті вакансії, які школи подали до відповідних баз. Реальна потреба може бути дещо більшою. Найбільше кадрових труднощів, за словами міністра, мають малокомплектні школи. Це пов’язано з тим, що освітня субвенція розподіляється залежно від кількості учнів.

“Чим менше у школі учнів, тим фактично менше навантаження у вчителів і менша зарплата. Тому маленькі школи часто недоукомплектовані, і це критично відображається на якості освіти”, — пояснив Лісовий.

Найчастіше школи шукають учителів природничих дисциплін, математики, інформатики, англійської мови, а також української мови та літератури.

За словами міністра, нині частину вакансій закривають, перерозподіляючи годин між педагогами, які вже працюють у школах. Однак такий підхід він назвав вимушеним і не найкращим для системи освіти.

Нещодавно журналісти Вільного Радіо взяли інтервʼю в нового очільника департаменту освіти і науки Донецької ОДА — ним став колишній очільник Бахмутського центру профтехосвіти Ігор Гаєвий. У розмові він також згадував про скорочення педагогічних кадрів. На 24 лютого 2022 року в Донецькій області було понад 14 тисяч педпрацівників, а станом на лютий 2026 року працювали 6,3 тисячі. У простої залишаються близько 900 педагогів.

Тим часом, у Званівській громаді хочуть закрити Переїзнянську школу та збирають думки місцевих. Громадські обговорення триватимуть до травня 2027 року.